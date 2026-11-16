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16.11.2026 09:25:00
BMW-Aktie wenig bewegt: Defekt zwingt Autobauer in den USA zum Handeln
Der Autobauer BMW ruft in den Vereinigten Staaten mehr als 720.000 Fahrzeuge wegen Brandgefahr im Zusammenhang mit defekten Wasserpumpen zurück.
Laut NHTSA kann bei diesen Fahrzeugen über einen nicht ordnungsgemäss abgedichteten elektrischen Steckverbinder an der Wasserpumpe Feuchtigkeit oder Wasser in die Pumpe eindringen und einen Kurzschluss verursachen, der ein Feuer auslösen könnte. US-Autohersteller haben in den vergangenen Jahren im Rahmen von Rückrufen zunehmend Warnungen zum "Parken im Freien" an Fahrer herausgegeben und sie angewiesen, abseits von Häusern und Gebäuden zu parken, die im Falle eines Brandes beschädigt werden könnten. In vielen Fällen ist die Abhilfemassnahme nicht sofort verfügbar, sodass die Fahrer in der Zwischenzeit selbst klären müssen, wie sie mit ihren Fahrzeugen verfahren.
Laut NHTSA arbeitet BMW an der Entwicklung einer Abhilfemassnahme. Das Unternehmen geht davon aus, die Benachrichtigungsschreiben im Dezember an die Fahrzeughalter zu versenden. Die BMW-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise marginale 0,03 Prozent tiefer bei 57,50 Euro.
DJG/DJN/cbr/ros
DOW JONES
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