BMW-Aktie trotzt schwachem China-Geschäft

Zwar zog die Nachfrage in Europa und den USA an, der Markt in China und der Region Asien-Pazifik schrumpfte jedoch, wie BMW mitteilte. Bei der Kernmarke BMW ging es noch stärker abwärts als insgesamt. Der Absatz von Elektroautos zog leicht an.

Der Gesamtabsatz sank im Zeitraum April bis Juni um 4,9 Prozent auf 590.962 Fahrzeuge der Marken BMW, Mini und Rolls-Royce, wie der Konzern mitteilte. 508.675 Fahrzeuge trugen das BMW-Emblem, ein Rückgang um 7,7 Prozent.

Während in Europa 7,6 Prozent mehr Fahrzeuge des Konzerns verkauft wurden, und in den USA noch sogar 11,9 Prozent, brach der Absatz im grössten Einzelmarkt, China, um über 30 Prozent ein.

Bei den vollelektrischen Modellen (BEV) profitierte der Konzern im Quartal von dem Start der Auslieferungen des neuen BMW iX3. Insbesondere im europäischen Markt, wo der BMW iX3 als erstes verfügbar war, stieg der Absatz der BEV-Fahrzeuge um 38 Prozent auf 81.445 ausgelieferte Fahrzeuge an. Inklusive der Modelle mit Plug-in-Hybrid-Antrieb (PHEV) zogen die Verkäufe um 0,8 Prozent auf 161.462 Einheiten an.

Via XETRA trotzt die Aktie der schlechten Nachrichtenlage und gewinnt zeitweise 0,69 Prozent auf 58,58 Euro.

DJG/sha

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