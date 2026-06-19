BMW Vz. Aktie 324412 / DE0005190037
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19.06.2026 12:35:40
BMW-Aktie steigt dennoch: Moody's wird nach Gewinnwarnung pessimistischer
Moody's wird nach der Gewinnwarnung von BMW pessimistischer für die Bonität des Autobauers.
Moody's nannte zur Begründung die Senkung des Jahresausblicks für den Gewinn im Automobilgeschäft und den Cashflow. Die Analysten hatten eine steigende Profitabilität in diesem Jahr und darüber hinaus erwartet. Sie verweisen zudem auf die Unsicherheit bezüglich einer Erholung der Marge auf ein Niveau, das der aktuellen Einstufung entsprechen würde.
Der beschleunigte Rückgang des chinesischen Pkw-Marktes, der auf andere Märkte in der asiatisch-pazifischen Region ausstrahlt, und der anhaltende Einfluss des Nahostkonflikts auf Energiekosten und die Verbraucherstimmung wirkten sich weltweit auf die Produkte von BMW aus, so Moody's.
Die BMW-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 2,08 Prozent fester bei 60,98 Euro.
DOW JONES
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