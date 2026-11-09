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09.11.2026 09:34:07
BMW-Aktie schwächer: Mehr Batteriezellen sollen aus Europa und den USA gekauft werden
BMW will mehr Batteriezellen aus Europa und den USA kaufen.
"Mit unseren Batteriezellpartnerschaften stärken wir bewusst die Wertschöpfung in Europa und den USA", sagt Einkaufsvorstand Nicolai Martin. Die Diversifizierung der Beschaffung sei "fester Bestandteil der Einkaufsstrategie" bei BMW. In Europa kommt Samsung als Lieferant zu den beiden chinesischen Unternehmen CATL und EVE Energy hinzu, die aber auch in Europa produzieren.
Via XETRA verliert die BMW-Aktie zwischenzeitlich 1,04 Prozent auf 58,74 Euro.
/ruc/DP/zb
MÜNCHEN (awp international)
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