BMW-Aktie leichter: BMW mit Rückruf in den USA

Bei den betroffenen Modellen könne an einer nicht ordnungsgemäss abgedichteten Steckverbindung an der Pumpe Wasser austreten und einen Kurzschluss verursachen, hiess es in einem am Dienstag veröffentlichten Rückruf der US-Behörde National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA). Händler sollen die betroffenen Modelle überprüfen und gegebenenfalls die Wasserpumpe und das entsprechende Verbindungsstück austauschen, hiess es.

Die BMW-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,27 Prozent tiefer bei 82,50 Euro.

WASHINGTON (awp international)