BMW-Aktie in Rot: Produktion im deutschen Werk Regensburg ausgesetzt

Ein Sprecher sagte, seit Montag ruhe die Arbeit in Presswerk, Lackiererei, Karosseriebau und Montage. Ein Drittel der 9000 Mitarbeiter in Regensburg sei betroffen. Ursache seien Lieferprobleme bei Halbleitern und Bauteilen aus der Ukraine. Normalerweise laufen in Regensburg täglich rund 1000 Autos der Modelle X1, X2 und 1er vom Band. Wie es in der kommenden Woche weitergeht, ist den Angaben nach noch offen.

Via XETRA sinkt die BMW-Aktie zeitweise um 1,01 Prozent auf 77,73 Euro.

/rol/DP/mis

REGENSBURG (awp international)