BMW Vz. Aktie 324412 / DE0005190037
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30.04.2026 11:02:00
BMW-Aktie gibt ab: BMW i Ventures startet Spezialfonds für KI-Start-ups
BMW i Ventures hat einen 300-Millionen-Dollar-Fonds zur Förderung KI-basierter Startups im automobilen Ökosystem aufgelegt.
BMW Group getragen, legte Fonds III den Schwerpunkt auf Physical AI, Agentic AI, industrielle Software, Fertigungs- und Lieferkettentechnologien sowie auf fortschrittliche Materialien, wie der Venture-Capital-Fonds des Autobauers am Mittwochnachmittag mitteilte. Investiert soll in Nordamerika und Europa, von der Seed-Phase bis zur Series B, werden. Mit dem neuen Fonds steigt das von BMW i Ventures verwaltete Kapital auf 1,1 Milliarden US-Dollar. Am Donnerstag verliert die BMW-Aktie im XETRA-Handel zeitweise 1,74 Prozent auf 76,40 Euro.
DJG/cbr/kla
DOW JONES
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Bildquelle: FotograFFF / Shutterstock.com
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