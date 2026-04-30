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Förderung 30.04.2026 11:02:00

BMW-Aktie gibt ab: BMW i Ventures startet Spezialfonds für KI-Start-ups

BMW-Aktie gibt ab: BMW i Ventures startet Spezialfonds für KI-Start-ups

BMW i Ventures hat einen 300-Millionen-Dollar-Fonds zur Förderung KI-basierter Startups im automobilen Ökosystem aufgelegt.

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Vollständig von der BMW Group getragen, legte Fonds III den Schwerpunkt auf Physical AI, Agentic AI, industrielle Software, Fertigungs- und Lieferkettentechnologien sowie auf fortschrittliche Materialien, wie der Venture-Capital-Fonds des Autobauers am Mittwochnachmittag mitteilte. Investiert soll in Nordamerika und Europa, von der Seed-Phase bis zur Series B, werden. Mit dem neuen Fonds steigt das von BMW i Ventures verwaltete Kapital auf 1,1  Milliarden US-Dollar.

Am Donnerstag verliert die BMW-Aktie im XETRA-Handel zeitweise 1,74 Prozent auf 76,40 Euro.

DJG/cbr/kla

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Schwächerer China-Markt belastet BMW-Verkäufe - Aktie dennoch höher

Bildquelle: FotograFFF / Shutterstock.com

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