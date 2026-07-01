BMW Vz. Aktie 324412 / DE0005190037
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01.07.2026 13:28:00
BMW-Aktie gewinnt: Autobauer startet dritte Tranche seines Aktienrückkaufprogramms
BMW setzt sein milliardenschweres Aktienrückkaufprogramm fort. In der dritten Tranche will der Autobauer bis zu 44 Millionen Stammaktien erwerben.
Das Aktienrückkaufprogramm hat ein Gesamtvolumen von bis zu 2 Milliarden Euro und soll spätestens bis zum 30. April 2027 abgeschlossen sein, wobei das Volumen für Vorzugsaktien auf maximal 350 Millionen Euro beschränkt ist. Sämtliche Vorzugsaktien wurden am 30. Juni durch Satzungsänderung in Stammaktien umgewandelt.
Die BMW-Aktie legt im XETRA-Handel zeitweise 0,45 Prozent auf 57,52 Euro zu.
DOW JONES
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