BMW Vz. Aktie 324412 / DE0005190037
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09.10.2026 14:06:00
BMW-Aktie freundlich: Dienstwagen-Angebot für AfD gestrichen
Sachsen-Anhalts Landtagspräsident Tobias Rausch von der AfD wird künftig auf einen BMW-Dienstwagen verzichten müssen.
Die Dienstwagenflotte von Landesregierung und Landtag umfasst mehrere Fahrzeuge, die meisten davon stammen von BMW. In der Regel sind die Dienstwagen nicht persönlich zugeordnet und werden von mehreren Politikern und Beamten gemeinsam genutzt.
Einige wenige, darunter das Gefährt des Präsidenten, sind jedoch personifiziert. Der Vertrag für das betreffende Auto des Landtagspräsidenten wäre im November ausgelaufen. Die BMW Group teilte auf Anfrage mit, sich grundsätzlich nicht zu einzelnen Kundenbeziehungen zu äussern.
Im XETRA-Handel steigt die BMW-Aktie zeitweise um 2,34 Prozent auf 53,40 Euro.
/sus/DP/mis
MAGDEBURG/MÜNCHEN (awp international)
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