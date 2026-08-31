BMW-Aktie: Experten empfehlen BMW im August mehrheitlich zum Kauf

5 Analysten gaben ihre Einschätzung der BMW-Aktie preis.

3 Experten empfehlen die BMW-Aktie zu kaufen, 2 Analysten stufen die Anteilsscheine von BMW mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 76,80 EUR. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 14,82 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der BMW-Aktie von 61,98 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Bernstein Research 82,00 EUR 32,30 28.08.2026 DZ BANK - - 27.08.2026 RBC Capital Markets 60,00 EUR -3,19 14.08.2026 Jefferies & Company Inc. 70,00 EUR 12,94 03.08.2026 Goldman Sachs Group Inc. 82,00 EUR 32,30 03.08.2026 Deutsche Bank AG 90,00 EUR 45,21 03.08.2026

Redaktion finanzen.ch