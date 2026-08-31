BMW Aktie 324410 / DE0005190003
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31.08.2026 18:00:38
BMW-Aktie: Experten empfehlen BMW im August mehrheitlich zum Kauf
Die aktuellen Einstufungen der Experten zur BMW-Aktie im Überblick.
5 Analysten gaben ihre Einschätzung der BMW-Aktie preis.
3 Experten empfehlen die BMW-Aktie zu kaufen, 2 Analysten stufen die Anteilsscheine von BMW mit Halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 76,80 EUR. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 14,82 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der BMW-Aktie von 61,98 EUR.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein Research
|82,00 EUR
|32,30
|28.08.2026
|DZ BANK
|-
|-
|27.08.2026
|RBC Capital Markets
|60,00 EUR
|-3,19
|14.08.2026
|Jefferies & Company Inc.
|70,00 EUR
|12,94
|03.08.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|82,00 EUR
|32,30
|03.08.2026
|Deutsche Bank AG
|90,00 EUR
|45,21
|03.08.2026
Redaktion finanzen.ch
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|RBC Capital Markets
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|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|BMW Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.08.26
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|27.08.26
|BMW Halten
|DZ BANK
|14.08.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
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|Goldman Sachs Group Inc.
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|BMW Underweight
|Barclays Capital
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|BMW Underweight
|Barclays Capital
|15.04.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
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|BMW Underweight
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|BMW Underweight
|Barclays Capital
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