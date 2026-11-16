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16.11.2026 10:43:44
BMW-Aktie: Deutsche Bank AG vergibt Bewertung mit Buy
Diese Empfehlung gibt Deutsche Bank AG für die BMW-Aktie aus.
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für BMW mit einem Kursziel von 66 Euro auf "Buy" belassen. Der Tenor des Finanzchefs sei, dass es nicht den einen Automobilmarkt gebe, schrieb Tim Rokossa in seinem am Montag vorliegenden Kommentar nach einer Roadshow. Es gebe vielmehr immense Unterschiede je nach Hersteller und Region. Anhaltende Probleme in China stünden bei BMW im Widerspruch zu gut laufenden Geschäften in Europa und beruhigender Nachfrage nach der "sechsten Generation" der E-Autos (Gen6).
Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die BMW-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Um 10:27 Uhr sprang die BMW-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0.2 Prozent auf 57.64 EUR zu. Also hat der Aktienanteil noch Spielraum von 14.50 Prozent nach oben, gemessen am festgelegten Kursziel. Von der BMW-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 90’253 Stück gehandelt. Das Papier büsste auf Jahressicht 2026 um 34.5 Prozent ein.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2026 / 08:25 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
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