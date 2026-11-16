BMW-Aktie: Deutsche Bank AG vergibt Bewertung mit Buy

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für BMW mit einem Kursziel von 66 Euro auf "Buy" belassen. Der Tenor des Finanzchefs sei, dass es nicht den einen Automobilmarkt gebe, schrieb Tim Rokossa in seinem am Montag vorliegenden Kommentar nach einer Roadshow. Es gebe vielmehr immense Unterschiede je nach Hersteller und Region. Anhaltende Probleme in China stünden bei BMW im Widerspruch zu gut laufenden Geschäften in Europa und beruhigender Nachfrage nach der "sechsten Generation" der E-Autos (Gen6).

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die BMW-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Um 10:27 Uhr sprang die BMW-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0.2 Prozent auf 57.64 EUR zu. Also hat der Aktienanteil noch Spielraum von 14.50 Prozent nach oben, gemessen am festgelegten Kursziel. Von der BMW-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 90’253 Stück gehandelt. Das Papier büsste auf Jahressicht 2026 um 34.5 Prozent ein.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2026 / 08:25 / CET



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