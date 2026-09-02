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Aktienanalyse 02.09.2026 09:33:03

BMW-Aktie: Deutsche Bank AG vergibt Bewertung mit Buy

BMW-Aktie: Deutsche Bank AG vergibt Bewertung mit Buy

Deutsche Bank AG hat eine ausführliche Analyse der BMW-Aktie vorgenommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.

BMW
57.00 CHF -0.72%
Kaufen Verkaufen

Deutsche Bank Research hat BMW mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Buy" belassen. Der Ende September anstehende Kapitalmarkttag dürfte die eher evolutionäre als revolutionäre Strategie des Autobauers unterstreichen, schrieb Tim Rokossa in seiner am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Wichtige strategische Initiativen zum Stellenabbau und einer höheren Effizienz seien schon bekannt, was das Überraschungspotenzial begrenze. Mit der guten Barmittelentwicklung und einer robusten Bilanz hebe BMW sich weiter entscheidend positiv von der Konkurrenz ab. Es würde allerdings nicht überraschen, wenn BMW angesichts des schwierigen Branchenumfelds die Erreichung der mittelfristigen Margenzielspanne um zwei Jahre bis Anfang der 2030er Jahre verschieben würde.

Zwischen Kursziel und Realität: Die BMW-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die BMW-Aktie musste um 09:16 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1.2 Prozent auf 60.44 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über ein Aufwärtspotenzial von 48.91 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Bisher wurden heute 48’104 BMW-Aktien gehandelt. Seit Jahresbeginn 2026 verlor die Aktie 31.4 Prozent.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2026 / 07:57 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com
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