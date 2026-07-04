BMW Aktie 324410 / DE0005190003
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04.07.2026 13:27:00
BMW-Aktie: Darum raten Experten mehrheitlich zum Kauf
Experten haben auch im vergangenen Monat ihre Einschätzungen zur Zukunft der BMW-Aktie abgegeben.
Die BMW-Aktie wurde im Juni 2026 von 15 Analysten unter die Lupe genommen.
9 Analysten empfehlen die BMW-Aktie mit Kaufen, 5 Analysten stufen die Anteilsscheine von BMW mit Halten ein, 1 Analyst hält die BMW-Aktie für einen Verkauf.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 85,43 EUR, was einem erwarteten Anstieg von 28,17 EUR zum aktuellen XETRA-Stand der BMW-Aktie von 57,26 EUR entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein Research
|85,00 EUR
|48,45
|26.06.2026
|Bernstein Research
|85,00 EUR
|48,45
|25.06.2026
|Bernstein Research
|85,00 EUR
|48,45
|23.06.2026
|UBS AG
|70,00 EUR
|22,25
|19.06.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|84,00 EUR
|46,70
|18.06.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|69,00 EUR
|20,50
|18.06.2026
|Deutsche Bank AG
|90,00 EUR
|57,18
|17.06.2026
|DZ BANK
|-
|-
|17.06.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|107,00 EUR
|86,87
|17.06.2026
|Jefferies & Company Inc.
|70,00 EUR
|22,25
|17.06.2026
|Barclays Capital
|82,50 EUR
|44,08
|17.06.2026
|RBC Capital Markets
|84,00 EUR
|46,70
|17.06.2026
|UBS AG
|88,00 EUR
|53,68
|17.06.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|82,00 EUR
|43,21
|17.06.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|100,00 EUR
|74,64
|08.06.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|100,00 EUR
|74,64
|02.06.2026
Redaktion finanzen.ch
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