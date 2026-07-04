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Expertenmeinungen 04.07.2026 13:27:00

BMW-Aktie: Darum raten Experten mehrheitlich zum Kauf

BMW-Aktie: Darum raten Experten mehrheitlich zum Kauf

Experten haben auch im vergangenen Monat ihre Einschätzungen zur Zukunft der BMW-Aktie abgegeben.

BMW
55.72 CHF 0.09%
Kaufen Verkaufen

Die BMW-Aktie wurde im Juni 2026 von 15 Analysten unter die Lupe genommen.

9 Analysten empfehlen die BMW-Aktie mit Kaufen, 5 Analysten stufen die Anteilsscheine von BMW mit Halten ein, 1 Analyst hält die BMW-Aktie für einen Verkauf.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 85,43 EUR, was einem erwarteten Anstieg von 28,17 EUR zum aktuellen XETRA-Stand der BMW-Aktie von 57,26 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Bernstein Research85,00 EUR48,4526.06.2026
Bernstein Research85,00 EUR48,4525.06.2026
Bernstein Research85,00 EUR48,4523.06.2026
UBS AG70,00 EUR22,2519.06.2026
Goldman Sachs Group Inc.84,00 EUR46,7018.06.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)69,00 EUR20,5018.06.2026
Deutsche Bank AG90,00 EUR57,1817.06.2026
DZ BANK--17.06.2026
Goldman Sachs Group Inc.107,00 EUR86,8717.06.2026
Jefferies & Company Inc.70,00 EUR22,2517.06.2026
Barclays Capital82,50 EUR44,0817.06.2026
RBC Capital Markets84,00 EUR46,7017.06.2026
UBS AG88,00 EUR53,6817.06.2026
JP Morgan Chase & Co.82,00 EUR43,2117.06.2026
JP Morgan Chase & Co.100,00 EUR74,6408.06.2026
JP Morgan Chase & Co.100,00 EUR74,6402.06.2026

Redaktion finanzen.ch

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