BMW-Aktie: Darum raten Experten mehrheitlich zum Kauf

Die BMW-Aktie wurde im Juni 2026 von 15 Analysten unter die Lupe genommen.

9 Analysten empfehlen die BMW-Aktie mit Kaufen, 5 Analysten stufen die Anteilsscheine von BMW mit Halten ein, 1 Analyst hält die BMW-Aktie für einen Verkauf.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 85,43 EUR, was einem erwarteten Anstieg von 28,17 EUR zum aktuellen XETRA-Stand der BMW-Aktie von 57,26 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Bernstein Research 85,00 EUR 48,45 26.06.2026 Bernstein Research 85,00 EUR 48,45 25.06.2026 Bernstein Research 85,00 EUR 48,45 23.06.2026 UBS AG 70,00 EUR 22,25 19.06.2026 Goldman Sachs Group Inc. 84,00 EUR 46,70 18.06.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 69,00 EUR 20,50 18.06.2026 Deutsche Bank AG 90,00 EUR 57,18 17.06.2026 DZ BANK - - 17.06.2026 Goldman Sachs Group Inc. 107,00 EUR 86,87 17.06.2026 Jefferies & Company Inc. 70,00 EUR 22,25 17.06.2026 Barclays Capital 82,50 EUR 44,08 17.06.2026 RBC Capital Markets 84,00 EUR 46,70 17.06.2026 UBS AG 88,00 EUR 53,68 17.06.2026 JP Morgan Chase & Co. 82,00 EUR 43,21 17.06.2026 JP Morgan Chase & Co. 100,00 EUR 74,64 08.06.2026 JP Morgan Chase & Co. 100,00 EUR 74,64 02.06.2026

Redaktion finanzen.ch