BMW-Aktie: BMW plant laut CEO schnellen Hochlauf der neuen Fahrzeuggeneration

"Wir planen eine unglaublich schnelle Markteinführung", sagte CEO Oliver Zipse im Vorfeld der IAA Mobility in München anlässlich der Vorstellung eines neuen vollelektrischen Modells. Der Autokonzern will mit einer neuen Elektro-Architektur, der sogenannten Neuen Klasse, sechs Modelle innerhalb von 24 Monaten nach Produktionsstart 2025 auf den Markt bringen. Der erste Wagen soll wie geplant zunächst im ungarischen Debrecen vom Band laufen, gefolgt von München, China und Mexiko, bekräftigte Zipse.

Die Autos um die Neue Klasse von BMW sollen etwa 30 Prozent schnellere Ladezeiten haben und eine etwa um 30 Prozent grössere Reichweite. Das am Samstag im Vorfeld der IAA präsentiere Modell wird im für BMW wichtigen 3er Segment starten.

BMW will mit der neuen Generation an Fahrzeugen auf dem noch relativ kleinen, aber schnell wachsenden und zunehmend umkämpften Markt für Elektroautos angreifen. Vor allem chinesische Newcomer sichern sich zunehmend Marktanteile - bisher in China, BYD, Nio oder Xpeng planen aber auch in Europa den traditionellen Autoherstellern zunehmend mit innovativen Fahrzeugkonzepten Konkurrenz zu machen.

Der Münchener Konzern will mit der Neuen Klasse den Hochlauf vollelektrischer Autos (BEV) mit vielen neuen Modellen spürbar steigen: Nach rund 9 Prozent 2022 sieht BMW den BEV-Anteil an den gesamten Verkäufen bisherigen Angaben zufolge dieses Jahr bei 15 Prozent und 2025 bei mindestens 25 Prozent. Ein Jahr danach soll dann jedes dritte Fahrzeug ein BEV sein. Die Dynamik könnte dann mit den neuen Modellen noch zunehmen.

