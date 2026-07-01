Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’194 -0.2%  SPI 20’015 -0.1%  Dow 52’319 0.3%  DAX 24’996 1.5%  Euro 0.9229 0.0%  EStoxx50 6’328 1.6%  Gold 3’975 -0.9%  Bitcoin 47’794 0.9%  Dollar 0.8090 0.1%  Öl 73.2 0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Amrize143013422Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Galderma-Aktie: Negatives FDA-Feedback zu Relfydess-Antrag
INTERROLL-Aktie: Kauf von norwegischem Vertriebspartner
Bericht: EZB erwägt Verdopplung der Mindestreserve
Aktie im Fokus: Lonza erweitert Zusammenarbeit mit US-Biopharmaunternehmen
BMW -Aktie: Autobauer startet dritte Tranche seines Aktienrückkaufprogramms
Suche...

BMW Vz. Aktie 324412 / DE0005190037

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Aktienrückkauf 01.07.2026 07:34:00

BMW -Aktie: Autobauer startet dritte Tranche seines Aktienrückkaufprogramms

BMW -Aktie: Autobauer startet dritte Tranche seines Aktienrückkaufprogramms

BMW setzt sein milliardenschweres Aktienrückkaufprogramm fort. In der dritten Tranche will der Autobauer bis zu 44 Millionen Stammaktien erwerben.

BMW Vz.
52.98 CHF -0.10%
Kaufen Verkaufen
BMW startet am heutigen Mittwoch die dritte Tranche des laufenden Aktienrückkaufprogramms. Diese dritte Tranche wird nach Angaben des DAX-Konzerns ein Volumen von bis zu 625 Millionen Euro haben. Im Zuge dessen dürfen noch maximal 44 Millionen Stammaktien erworben werden. Das Aktienrückkaufprogramm dient in erster Linie der Einziehung von Aktien mit entsprechender Herabsetzung des Grundkapitals, aber auch zur Bedienung von Mitarbeiteraktienprogrammen.

Das Aktienrückkaufprogramm hat ein Gesamtvolumen von bis zu 2 Milliarden Euro und soll spätestens bis zum 30. April 2027 abgeschlossen sein, wobei das Volumen für Vorzugsaktien auf maximal 350 Millionen Euro beschränkt ist. Sämtliche Vorzugsaktien wurden am 30. Juni durch Satzungsänderung in Stammaktien umgewandelt.

DOW JONES

Weitere Links:

Bernstein Research verleiht BMW-Aktie Outperform in jüngster Analyse
BMW-Aktie steigt dennoch: Moody`s wird nach Gewinnwarnung pessimistischer
BMW-Aktie erhält von Bernstein Research Bewertung: Outperform

Bildquelle: FotograFFF / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Merck zündet den Übernahme-Turbo

Mit dem Milliardenkauf stärkt Merck sein Life-Science-Geschäft und befeuert die Fantasie an der Börse. Zusammen mit starken Quartalszahlen und einer angehobenen Prognose verfügt die Aktie über ein starkes Momentum.

Weiterlesen!