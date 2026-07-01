BMW -Aktie: Autobauer startet dritte Tranche seines Aktienrückkaufprogramms

BMW startet am heutigen Mittwoch die dritte Tranche des laufenden Aktienrückkaufprogramms. Diese dritte Tranche wird nach Angaben des DAX -Konzerns ein Volumen von bis zu 625 Millionen Euro haben. Im Zuge dessen dürfen noch maximal 44 Millionen Stammaktien erworben werden. Das Aktienrückkaufprogramm dient in erster Linie der Einziehung von Aktien mit entsprechender Herabsetzung des Grundkapitals, aber auch zur Bedienung von Mitarbeiteraktienprogrammen.

Das Aktienrückkaufprogramm hat ein Gesamtvolumen von bis zu 2 Milliarden Euro und soll spätestens bis zum 30. April 2027 abgeschlossen sein, wobei das Volumen für Vorzugsaktien auf maximal 350 Millionen Euro beschränkt ist. Sämtliche Vorzugsaktien wurden am 30. Juni durch Satzungsänderung in Stammaktien umgewandelt.

DOW JONES