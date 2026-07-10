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10.07.2026 11:15:36

BMW-Absatz sinkt im zweiten Quartal um 4,9 Prozent - Einbruch in China

BMW
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MÜNCHEN (awp international) - Abstürzende Verkäufe in China haben beim Autobauer BMW im zweiten Quartal zu sinkenden Absatzzahlen geführt. In den vergangenen drei Monaten lieferte der Münchner Konzern 590'962 Autos aus. Das waren 4,9 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum, wie BMW weiter mitteilt. Vor einem Jahr hatte BMW für das zweite Quartal noch einen leicht steigenden Absatz vermeldet.

Vor allem in China lief es sehr schlecht - mit dem dortigen Markt hatte BMW jüngst auch seine deutliche Gewinnwarnung begründet. Der Absatz sackte um 30 Prozent auf 117'815 Autos ab. Auch der Rest Asiens lief eher schlecht. Das konnten auch Zuwächse um 5,4 Prozent auf 260'173 Autos in Europa und um 9,5 Prozent auf 134'405 Autos in den USA nicht ausgleichen.

Bei den Konzernmarken zeigte sich vor allem Mini stark. Hier gab es ein Plus von 17 Prozent auf 81'035 Autos. Die Kernmarke schwächelte dagegen mit meinem Minus von 7,7 Prozent auf 508'675 Autos.

Im Vergleich zu seinen beiden grossen deutschen Konkurrenten Mercedes und Audi liegt BMW mit den aktuellen Zahlen etwas besser. Mercedes hatte am Mittwoch für das zweite Quartal einen Rückgang um 6 Prozent auf 511'900 Autos gemeldet, Audi aktuell einen Rückgang um gut 8 Prozent auf 367'139.

"Trotz weltweiter Herausforderungen konnten wir in den USA und Europa unseren Absatz steigern", sagt Vertriebsvorstand Jochen Goller. Für den neuen iX3 Klasse sei man auf Kurs für 100'000 Auftragseingänge./ruc/DP/men

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