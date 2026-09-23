BMW Aktie 324410 / DE0005190003
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
|
23.09.2026 09:00:00
BMW 3er verbindet Produktnachhaltigkeit mit kurzen Wegen im Standort-Cluster
BMW 3er übertragen +++ Lieferkette, hohe Sekundärmaterialquoten und kurze Wege im bayerischen Produktionscluster unterstützen die Reduzierung des CO₂e-Fussabdrucks +++ BMW Group Standorte Dingolfing, Landshut, Irlbach-Strasskirchen und München verbinden Spezialisierung mit kurzen Wegen +++Weiter zum vollständigen Artikel bei BMW
In eigener Sache
Trading Signals: Sandoz - Rückkehr und Rückenwind
Seit Anfang Woche darf sich der Generikahersteller „SMI-Mitglied“ nennen. Zum Indexaufstieg macht sich die Sandoz-Aktie daran, einen kurzfristigen Abwärtstrend zu knacken.Weiterlesen!
Nachrichten zu BMW AG
|
22.09.26
|DAX 40-Titel BMW-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in BMW von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
|
22.09.26
|Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
22.09.26
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX startet im Minus (finanzen.ch)
|
22.09.26
|Börse Frankfurt: DAX beginnt Handel in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
21.09.26
|Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
21.09.26
|Börse Europa: Euro STOXX 50 legt nachmittags zu (finanzen.ch)
|
21.09.26
|BMW-Aktie-Analyse: UBS AG bewertet mit Neutral (finanzen.ch)
|
21.09.26
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 klettert zum Start (finanzen.ch)