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23.09.2026 09:00:00

BMW 3er verbindet Produktnachhaltigkeit mit kurzen Wegen im Standort-Cluster

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+++ Ganzheitlicher Nachhaltigkeitsansatz wird auf weitere Antriebsvarianten des BMW 3er übertragen +++ Lieferkette, hohe Sekundärmaterialquoten und kurze Wege im bayerischen Produktionscluster unterstützen die Reduzierung des CO₂e-Fussabdrucks +++ BMW Group Standorte Dingolfing, Landshut, Irlbach-Strasskirchen und München verbinden Spezialisierung mit kurzen Wegen +++Weiter zum vollständigen Artikel bei BMW
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Seit Anfang Woche darf sich der Generikahersteller „SMI-Mitglied“ nennen. Zum Indexaufstieg macht sich die Sandoz-Aktie daran, einen kurzfristigen Abwärtstrend zu knacken.

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