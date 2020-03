BMO Groupe financier apporte son soutien au fonds communautaire de Centraide pour combler les lacunes en matière de services communautaires en raison de la COVID-19

Promesse d'un million de dollars pour offrir un répit financier aux régions ayant des besoins immédiats en raison de la crise.

Repose sur l'engagement de BMO à soutenir les clients et les membres de son équipe qui sont touchés par la COVID-19 et sur le partenariat de longue date avec Centraide qui favorise les occasions économiques locales inclusives.

TORONTO, le 20 mars 2020 /CNW/ - BMO Groupe financier (NYSE, TSX : BMO) a annoncé aujourd'hui qu'il ferait un don à Centraide pour combler les lacunes en matière de services communautaires dont les personnes vulnérables subissant les conséquences sanitaires, sociales et économiques de la COVID-19 ont besoin de façon urgente. Dans un premier temps, les fonds donnés par l'intermédiaire de Centraide seront remis aux collectivités touchées par le virus à l'échelle du Canada.

« Chaque organisation peut être un catalyseur de changement dans les collectivités où elle est présente - cette conviction alimente notre raison d'être, Avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires. En soutenant Centraide et son travail auprès des organismes communautaires de première ligne, nous pouvons contribuer rapidement et efficacement à la lutte contre la COVID-19, a déclaré Darryl White, chef de la direction, BMO Groupe financier. Nous sommes profondément reconnaissants du dévouement sans réserve des travailleurs qui offrent des services essentiels dans les diverses collectivités, y compris la nôtre. En travaillant ensemble, nous surmonterons les défis liés à la santé et à l'économie auxquels nous faisons face. J'invite les gens et les entreprises qui cherchent des façons d'avoir un impact en faisant un don à tirer parti de la capacité unique de Centraide à distribuer des fonds dans l'ensemble de son réseau d'organismes, là où nous en avons le plus besoin. »

Voici un aperçu des ressources souples que Centraide fournira aux personnes vulnérables au sein des collectivités à l'échelle nationale :

Aide permettant de soutenir les aînés qui sont isolés.

Satisfaction des besoins de base des personnes isolées en leur donnant accès à de la nourriture, à des fournitures et à des biens de première nécessité.

Soutien en santé mentale pour offrir un continuum d'aide allant de l'approche douce aux secours en cas de détresse et de crise.

Soutien aux bénévoles pour qu'ils puissent travailler avec le réseau d'organismes et ainsi répondre aux besoins de manière coordonnée et sécuritaire.

Soutien aux services communautaires pour qu'ils puissent poursuivre leur travail essentiel à l'échelle locale et communiquer avec les personnes les plus isolées

L'annonce d'aujourd'hui découle de l'engagement de BMO à soutenir le bien-être de ses clients et des membres de son équipe en cette période d'incertitude. Les initiatives correspondent à un programme d'aide financière destiné aux clients directement touchés par la COVID-19, ainsi qu'à des mesures proactives visant à limiter la propagation de la COVID-19 et à protéger la santé et la sécurité de nos clients, des membres de notre équipe et des collectivités où la Banque exerce ses activités.

Partenariat entre BMO et Centraide

BMO est un partenaire de longue date de Centraide dans le cadre de ses initiatives visant à bâtir des quartiers plus forts afin de surmonter les obstacles aux occasions économiques inclusives. De concert avec United Way Greater Toronto, BMO a fondé l'initiative avant-gardiste sur le développement économique local inclusif, qui permet à des leaders communautaires et du monde des affaires de collaborer afin de réduire les disparités économiques. BMO a reproduit ce modèle à Chicago. Et il a déjà fait un don de 10 millions de dollars à Centraide dans chaque communauté pour soutenir ces efforts. De plus, dans le cadre de la campagne BMO Générosité de 2019, les employés de la Banque ont fait des dons totalisant plus de 22 millions de dollars à Centraide et à d'autres organismes de bienfaisance.

À propos de BMO Groupe financier

Depuis 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés - la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 880 milliards de dollars au 31 janvier 2020 et d'une équipe d'employés polyvalents et très motivés, BMO offre à plus de 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires. Les activités de BMO Groupe financier sont réparties entre trois groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

À propos de United Way Greater Toronto

En tant que plus important organisme non gouvernemental de financement de services communautaires du Grand Toronto, United Way Greater Toronto contribue de façon essentielle au filet de sécurité communautaire. Grâce à son réseau d'organismes et à ses initiatives dans les quartiers de Peel, Toronto et York, tous ont accès aux programmes et services dont ils ont besoin pour s'épanouir. En mobilisant son réseau et d'autres organismes communautaires, United Way Greater Toronto s'attaque aux problèmes liés à la pauvreté qu'on ne peut ignorer (#UNIGNORABLE). Le travail de United Way Greater Toronto est ancré dans la recherche de pointe, le leadership stratégique, la promotion des ressources locales et les partenariats intersectoriels qui s'engagent à développer des solutions durables aux plus graves problèmes du Grand Toronto. unitedwaygt.org

SOURCE BMO Groupe Financier