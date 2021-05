BMO Gestion d'actifs inc. annonce des changements à la fréquence des distributions des FNB BMO avec parts de catégorie Accumulation

MONTRÉAL, le 18 mai 2021 /CNW/ - BMO Gestion d'actifs inc. a annoncé aujourd'hui des changements à la fréquence des distributions pour les parts de catégorie Accumulation des fonds négociés en bourse (FNB) énumérés dans le tableau ci-dessous :

FNB BMO Symbole Ancienne

fréquence

des

distributions Nouvelle

fréquence des

distributions FINB BMO obligations de sociétés à court

terme ZCS.L Annuelle Trimestrielle FINB BMO obligations fédérales à court

terme ZFS.L Annuelle Trimestrielle FINB BMO obligations provinciales à court

terme ZPS.L Annuelle Trimestrielle FNB BMO obligations à très court terme ZST.L Annuelle Trimestrielle FNB BMO obligations américaines à très

court terme ZUS.V Annuelle Trimestrielle

Ces distributions trimestrielles, le cas échéant, représentent généralement le revenu net et les gains en capital nets réalisés dans les FNB. Elles sont distribuées et automatiquement réinvesties dans des parts de catégorie Accumulation supplémentaires du FNB applicable qui sont immédiatement consolidées.

Veuillez noter que les objectifs et stratégies de placement des FNB demeurent inchangés.

Pour obtenir des renseignements complémentaires sur les FNB BMO, veuillez consulter le site www.bmo.com/fnb.

Les placements dans les fonds négociés en bourse peuvent comporter des frais de courtage, des frais de gestion et des dépenses. Veuillez lire l'Aperçu du FNB ou le prospectus du FNB BMO avant d'investir. Les fonds négociés en bourse ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur.

Pour connaître les risques liés à un placement dans les FNB BMO, veuillez consulter les risques spécifiques énoncés dans le prospectus du FNB BMO. Les FNB BMO s'échangent comme des actions, peuvent se négocier à escompte à leur valeur liquidative et leur valeur marchande fluctue, ce qui peut augmenter le risque de perte. Les distributions ne sont pas garanties et sont susceptibles d'être changées ou éliminées.

Les FNB BMO sont gérés par BMO Gestion d'actifs inc., une société gestionnaire de fonds d'investissement et de portefeuille et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal.

À propos des fonds négociés en bourse (FNB) de BMO

Depuis 11 ans, le secteur des FNB de BMO Groupe financier est l'un des principaux fournisseurs de FNB au Canada. Aujourd'hui, il gère plus de 100 stratégies et détient une part de marché d'environ 30 pour cent au Canada1. Les FNB BMO sont conçus pour rester à l'avant-garde des tendances du marché et offrent des solutions attrayantes pour aider les conseillers et les investisseurs. Cela comprend une gamme complète de FNB élaborés au Canada pour les Canadiens, tels que des FNB d'actions de base à faibles coûts suivant les indices de marché, et une vaste gamme de FNB de titres à revenu fixe; des FNB basés sur des solutions répondant aux demandes des clients; et des FNB à bêta intelligent innovateurs, ainsi que la combinaison de l'investissement actif et passif avec la série FNB de fonds d'investissement à gestion active.

1 Morningstar, décembre 2020.

À propos de BMO Groupe financier

Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés − la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 973 milliards de dollars au 31 janvier 2021 et d'un effectif mobilisé et diversifié, BMO offre à plus de 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires par l'entremise de trois groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

