BMO dévoile un nouveau balado pour les entreprises canadiennes

BMO réaffirme son engagement en tant que Banque des entreprises avec du contenu axé sur la résilience et la croissance des entreprises afin d'aider les clients à réaliser de réels progrès financiers

L'entrepreneur et investisseur bien connu Michael Hyatt fait la une comme animateur du balado

MONTRÉAL, le 25 juin 2020 /CNW/ - BMO a lancé aujourd'hui un nouveau balado dédié aux entreprises canadiennes. Intitulé Business Unplanned, le balado fournira aux propriétaires d'entreprise des avis et des conseils d'experts sur la résilience et l'adaptabilité des entreprises en cette période incertaine. Cette annonce, qui s'inscrit dans l'enrichissement de la nouvelle plateforme de ressources en ligne de la Banque, met à la disposition des entreprises canadiennes une ressource supplémentaire pour favoriser leur croissance à long terme.

« Nous aidons des milliers d'entreprises de tous les secteurs et régions chaque semaine, et nous recherchons constamment des occasions d'en faire plus, a indiqué Erminia (Ernie) Johannson, chef, Services bancaires Particuliers et entreprises Amérique du Nord, BMO Groupe financier. Lors de conversations avec nos clients, nous avons appris à quel point il est important et bénéfique pour eux de disposer d'une communauté où ils peuvent apprendre les uns des autres. Nous avons donc créé une ressource supplémentaire où les entrepreneurs peuvent se réunir et apprendre des autres entrepreneurs et propriétaires d'entreprises, et ainsi appliquer les meilleures pratiques à leurs propres entreprises. »

Business Unplanned (en anglais), qui comportera six épisodes, sera accessible sur bmo.com/BusinessUnplanned ainsi que sur Apple Podcasts, Spotify et Google Podcasts. Les épisodes seront publiés périodiquement tout au long de l'été. L'entrepreneur, investisseur et cofondateur de BlueCat, Michael Hyatt, s'est joint à l'hôte de Business Unplanned. Il guidera les auditeurs dans un périple qui les plongera dans les histoires d'importants entrepreneurs et propriétaires de petites entreprises.

« Plus que jamais auparavant, les dirigeants doivent se rassembler pour aider à la fois les petites entreprises et le monde des affaires à surmonter les défis de cette pandémie, a poursuivi M. Hyatt. Se joindre à BMO en tant qu'hôte de Business Unplanned est un moyen de le faire et ce nouveau balado fournit aux propriétaires d'entreprise un pôle où ils peuvent puiser dans ce que nous partageons et retirer des conseils pratiques pour leur entreprise. »

Le balado mettra en vedette des invités de divers secteurs et tailles d'entreprises, et couvrira les thèmes suivants :

Épisode 1 : The Business Recovery (la reprise des affaires)

Épisode 2 : Making Business Adjustments: How to Plan Post-Pandemic (faire des ajustements à l'entreprise : comment planifier l'après-pandémie)

Épisode 3 : Getting a Business Loan During Covid-19 (obtenir un prêt aux entreprises pendant Covid-19)

Épisode 4 : Managing Cash Flow Post-Covid-19 (gérer les flux de trésorerie après la Covid-19)

Épisode 5 : How to Stay Motivated in Business (comment rester motivé en affaires)

Épisode 6 : Understanding Customers' Needs (comprendre les besoins des clients)

Pour accéder à la plateforme de ressources pour entreprises de BMO, visitez https://www.bmo.com/principal/entreprise/ressources-petites-entreprises/.

Pour rester connecté avec BMO ou pour accéder au nouvel outil de soutien en ligne de la Banque, visitez bmo.com/covid19.

