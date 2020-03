BMO Banque de Montréal annonce des mesures pour favoriser le bien-être des clients, des membres de l'équipe et des collectivités

MONTRÉAL, le 17 mars 2020 /CNW/ - BMO Banque de Montréal a annoncé aujourd'hui qu'elle offre un programme d'allégement financier aux clients canadiens directement touchés par la COVID-19. De plus, BMO adopte de mesures proactives afin de limiter la propagation de la COVID-19 et de protéger la santé et la sécurité des clients, des membres de l'équipe et des collectivités dans lesquelles la Banque est présente.

« Notre priorité est d'assurer la santé et la sécurité de nos clients et collègues, et nous introduisons maintenant des mesures supplémentaires pour leur venir en aide, a déclaré Ernie (Erminia) Johannson, chef, Services bancaires Particuliers et entreprises Amérique du Nord, BMO Groupe financier. Nous comprenons également l'incertitude avec laquelle les Canadiens sont aux prises. Nous sommes et serons toujours prêts à aider nos clients et chercherons continuellement des moyens de les soutenir, à mesure que la situation évoluera. »

Programme d'aide financière

Pour aider à atténuer certaines des pressions financières auxquelles les Canadiens peuvent se heurter, BMO a mis en place un programme d'allégement financier pour les clients touchés par la COVID-19. Le programme d'allégement financier est adapté aux circonstances et aux besoins de chaque individu, ce qui pourrait inclure : le report des versements des prêts hypothécaires jusqu'à six mois, ainsi que le report des paiements des prêts et des cartes de crédit. Pour les clients qui ont utilisé des BMO Récompenses pour réserver un voyage, la Banque renonce aux frais de modification et travaillera avec le fournisseur de voyages pour traiter les demandes de changement ou d'annulation. Ces mesures pourraient comprendre un bon de voyage avec le fournisseur ou un remboursement complet des points.

BMO a mis en place un numéro dédié que les clients peuvent composer s'ils éprouvent des difficultés financières. Les clients sont invités à communiquer avec l'équipe de BMO au 1-877-788-1923 ou à se rendre à leur succursale locale.

Le programme comprend également des accommodements distincts pour les PME et les clients des Services bancaires aux entreprises de BMO.

Protéger nos clients et les membres de l'équipe

BMO fermera temporairement environ 15 pour cent de ses succursales canadiennes, avec prise d'effet au cours des prochains jours, en mettant l'accent sur le maintien des services dans les régions rurales et les petites villes. La Banque ajustera également les heures d'ouverture des succursales à travers le Canada . En cas de fermeture d'une succursale ou pour voir les heures d'ouverture, les clients peuvent visiter le localisateur des succursales en ligne. BMO continuera de veiller à ce que les clients bénéficient d'une continuité de service par le biais du réseau de guichets automatiques de BMO et à ce qu'ils puissent retirer et déposer des fonds, et elle continuera de servir les clients par le biais de ses capacités numériques et de ses services bancaires en ligne et par téléphone. Les clients sont encouragés à s'inscrire aux Services bancaires en ligne, aux Services bancaires mobiles et aux Services bancaires en ligne pour entreprises, selon le cas. Les capacités en ligne et numériques de BMO sont gratuites, faciles à utiliser et offrent un accès complet 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.





Des mesures de précaution supplémentaires, y compris des protocoles de nettoyage améliorés, ont été mises en œuvre dans toutes les succursales qui restent ouvertes afin de protéger la santé des clients et des membres de l'équipe.





BMO a mis en œuvre une option de travail à domicile à l'échelle de l'organisation pour toutes les fonctions pouvant être exécutées à distance afin de soutenir les efforts de santé publique et le bien-être des membres de l'équipe et des collectivités.

Pour les mises à jour de BMO sur la COVID-19, veuillez visiter le site https://www.bmo.com/principal/particuliers/succursales-bmo-coronavirus/

À propos de BMO Groupe financier

Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés - la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 880 milliards de dollars au 31 janvier 2020 et d'une équipe d'employés polyvalents et très motivés, BMO offre à plus de 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires. Les activités de BMO Groupe financier sont réparties entre trois groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

