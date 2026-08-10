BML stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

BML hat sich am 07.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 52.85 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 47.75 JPY erwirtschaftet worden.

BML hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 39.04 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2.66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 38.03 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch