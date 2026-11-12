BML: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

BML hat am 11.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS lag bei 54.13 JPY. Im letzten Jahr hatte BML einen Gewinn von 61.63 JPY je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal hat BML mit einem Umsatz von insgesamt 39.00 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 37.60 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 3.72 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch