Bluspring Enterprises legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Bluspring Enterprises hat am 06.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

In Sachen EPS wurden 0.93 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bluspring Enterprises 0.350 INR je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 48.31 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 12.72 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 8.57 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch