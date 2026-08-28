BluMetric Environmental veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

BluMetric Environmental hat am 26.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0.01 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0.010 CAD je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 42.60 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 20.9 Millionen CAD umgesetzt, gegenüber 14.7 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch