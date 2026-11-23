Blum lud am 20.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.04 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.250 USD je Aktie erzielt worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 40.0 Prozent auf 2.9 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4.9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch