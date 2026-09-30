Bluewater Acquisition informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Bluewater Acquisition hat am 28.09.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.05.2026 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0.040 CAD beziffert. Im Vorjahr hatte Bluewater Acquisition ein Ergebnis je Aktie von -0.030 CAD vermeldet.

Redaktion finanzen.ch