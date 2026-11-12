Bluerock Homes Trust legte Quartalsergebnis vor

Bluerock Homes Trust hat am 10.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei -0.81 USD. Ein Jahr zuvor waren -0.940 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 15.59 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 19.2 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 16.6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch