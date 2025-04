Blueorchard ernennt Michael Wehrle zum neuen CEO

Zürich (awp) - Blueorchard Finance hat Michael Wehrle zum neuen Chef ernannt, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Wehrle, der seit 2021 bei dem auf Mikrofinanzierungen spezialisierte Investmentunternehmen ist, tritt damit die Nachfolge von Philipp Müller an.

Zurzeit ist Wehrle Head of Investment Solutions & Private Equity sowie Mitglied der Geschäftsleitung bei Blueorchard. In dieser Funktion ist er für das Portfoliomanagement und die Vermögensallokation der Fonds und Mandate des Unternehmens sowie für die Entwicklung von Produkten verantwortlich. Vor Blueorchard war er in verschiedenen Führungspositionen bei Partners Group tätig, wie es in der Mitteilung weiter hiess.

Im Hinblick auf die nächste Generalversammlung von Blueorchard wurde zudem Maria Teresa Zappia, Chief Impact & Blended Finance Officer von Blueorchard, als Kandidatin für den Verwaltungsrat vorgeschlagen. Beide Ernennungen erfolgten unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die zuständige Aufsichtsbehörde, schrieb das Unternehmen.

sc/jb