Blueone Card: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Blueone Card hat am 11.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Blueone Card hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.02 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0.020 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.

Der Umsatz wurde auf 0.0 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 90.0 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 0.1 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch