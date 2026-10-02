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02.10.2026 06:37:00
BlueMeme legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
BlueMeme gab am 30.09.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 14.80 JPY gegenüber 16.21 JPY im Vorjahresquartal verkündet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 784.9 Millionen JPY – ein Plus von 11.03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BlueMeme 707.0 Millionen JPY erwirtschaftet hatte.
Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 7.36 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -5.020 JPY je Aktie generiert.
Der Umsatz lag bei 3.30 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 40.41 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 2.35 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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