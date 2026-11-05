BlueLinx: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

BlueLinx hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 03.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.07 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0.200 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz wurden 812.6 Millionen USD gegenüber 748.9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch