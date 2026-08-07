BlueLinx: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

BlueLinx veröffentlichte am 04.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.81 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte BlueLinx ein EPS von 0.540 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 814.1 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 780.1 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch