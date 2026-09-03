Blueberries Medical: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Blueberries Medical stellte am 31.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 33.33 Prozent auf 0.0 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 0.1 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch