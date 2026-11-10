BLUE ZONES hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

BLUE ZONES stellte am 09.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 40.22 JPY. Im Vorjahresviertel waren 40.30 JPY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 229.38 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte BLUE ZONES 201.04 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch