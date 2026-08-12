BLUE ZONES: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

BLUE ZONES veröffentlichte am 10.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 37.98 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BLUE ZONES noch ein Gewinn pro Aktie von 35.10 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 223.08 Milliarden JPY – ein Plus von 15.07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BLUE ZONES 193.87 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch