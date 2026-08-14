Blue Water Acquisition A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Blue Water Acquisition A lud am 12.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.06 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch