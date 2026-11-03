Blue Star New Chemical Material verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Blue Star New Chemical Material hat am 31.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.25 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.090 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Blue Star New Chemical Material im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 26.14 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5.57 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren 4.42 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch