Blue Star Foods stellte am 23.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 3.26 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -48.000 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Blue Star Foods in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 36.96 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 0.3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 0.5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch