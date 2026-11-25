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25.11.2026 06:37:00
Blue Square Real Estate stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Blue Square Real Estate hat am 22.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Das EPS wurde auf 4.46 ILS beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Blue Square Real Estate 14.47 ILS je Aktie verdient.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 28.07 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 161.2 Millionen ILS umgesetzt, gegenüber 125.8 Millionen ILS im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
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