Blue Square Real Estate: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Blue Square Real Estate hat am 28.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 9.60 ILS je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Blue Square Real Estate 24.99 ILS je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Blue Square Real Estate in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0.76 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 147.9 Millionen ILS im Vergleich zu 146.8 Millionen ILS im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch