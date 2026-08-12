Blue Safari Group Acquisition A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Blue Safari Group Acquisition A präsentierte in der am 10.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.37 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0.760 USD erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Blue Safari Group Acquisition A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 47.05 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 228.8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 155.6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch