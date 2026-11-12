Blue Safari Group Acquisition A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Blue Safari Group Acquisition A hat sich am 10.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.46 USD gegenüber -1.280 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 89.00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 320.8 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 169.7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch