Blue Ridge Real Estate Company: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Blue Ridge Real Estate Company liess sich am 14.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Blue Ridge Real Estate Company die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 0.06 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Blue Ridge Real Estate Company 0.070 USD je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde auf 2.8 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.5 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch