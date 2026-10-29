Blue Ridge Bankshares informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Blue Ridge Bankshares hat am 26.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Blue Ridge Bankshares vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.05 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0.060 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 19.86 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 32.0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 39.9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch