Blue Pearl Agriventures verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Blue Pearl Agriventures hat am 05.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Blue Pearl Agriventures in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 9.56 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 106.6 Millionen INR im Vergleich zu 117.9 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch