Blue Pearl Agriventures stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Blue Pearl Agriventures hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 13.04 Prozent auf 108.1 Millionen INR. Im Vorjahresviertel hatte Blue Pearl Agriventures 124.4 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch