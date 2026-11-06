Blue Owl Technology Finance stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Blue Owl Technology Finance lud am 04.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.48 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.500 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Blue Owl Technology Finance im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 23.26 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 395.0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 320.4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch