Blue Owl Technology Finance mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Blue Owl Technology Finance hat am 05.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.33 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.430 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 321.7 Millionen USD – ein Plus von 4.65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Blue Owl Technology Finance 307.4 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch