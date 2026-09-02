Blue Owl-Aktie in Grün: Büro in Zürich eröffnet

Es ist der erste eigene Standort des auf alternative Anlagen spezialisierten Unternehmens in der Schweiz.

Geleitet wird das Zürcher Büro von Philippe Benedetti, wie Blue Owl am Mittwoch mitteilte. Er wechselt von Schroders, wo er seit 2021 institutionelle Kunden und Finanzintermediäre in der Schweiz betreute. Zuvor war Benedetti unter anderem für DWS und die UBS tätig.

Von Zürich aus will Blue Owl insbesondere die Zusammenarbeit mit Privatbanken, Vermögensverwaltern, Family Offices sowie institutionellen Anlegern ausbauen. Der neue Standort ist das achte Büro des Unternehmens in der Region Europa, Nahost und Afrika (EMEA) und das 24. weltweit.

Blue Owl ist unter anderem in den Bereichen Private Credit, Immobilien, digitale Infrastruktur und Beteiligungen an Vermögensverwaltern aktiv. Die Private-Wealth-Plattform betreut nach eigenen Angaben weltweit mehr als 175'000 Kunden und verwaltet Vermögen (AuM) von über 319 Milliarden US-Dollar.

Im NYSE-Handel notiert die Blue Owl-Aktie zeitweise 0,94 Prozent höher bei 11,79 US-Dollar.

yz/cg

Zürich (awp)